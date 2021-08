 Amazon Gaming Week: via allo shopping sfrenato, laptop MSI in super promozione!

Ha inizio la seconda la seconda Amazon Gaming Week del 2021: una settimana all’insegna di promo e offerte dedicate al mondo del gaming, dalle console ai monitor, passando per i videogiochi e gli accessori. Dunque, se da tempo avete riposto nel carrello dei prodotti inaccessibili per via del loro prezzo, questo è il momento giusto per fare l’affare. Tra i laptop MSI in vendita ne spicca uno da gaming in grado di combinare uno chassis sottile con buone prestazioni in gioco, ray tracing, DLSS e uno schermo ad alto refresh. Ecco di quale si tratta.

Amazon Gaming Week: le offerte imperdibili della settimana

L’MSI GF65 Thin è un laptop pensato per chi pretende uno chassis compatto ma non vuole rinunciare a prestazioni elevate in gioco che sono garantite da un processore Intel Core i7-10750H, una GPU MSI GeForce RTX 3060, 16 GB di memoria e uno schermo 1080p da 144 Hz, in grado di offrire una fluidità elevata essenziale per il gaming competitivo. Monta inoltre una SSD da 1 TB e gode di uno sconto di quasi 300 euro arrivando a costare 1599 euro.