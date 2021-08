Per quanto concerne l’invio di messaggi che ci vengono mandati o inoltrati come catene di WhatsApp, occhio ad essere disattenti, specialmente se questi provengono da numeri che non sono di nostra conoscenza. Infatti, mediante la piattaforma di messaggistica vengono inoltrati centinaia di migliaia di messaggi con all’interno delle fake news. Le suddette che giravano sull’app riguardavano in particolar modo il Covid-19, e si parla dunque di un argomento assai delicato.

Nei giorni in cui c’è stata la forte emergenza, i messaggi che riguardavano il coronavirus hanno fatto sì che la paura nelle persone aumentasse sempre di più. A differenza dei messaggi che c’erano allora, il contenuto è concernente i vaccini contro il Covid-19, e a quanto pare l’unica cosa che fanno è diffondere sempre di più notizie false sulla campagna vaccinale.

WhatsApp: continua diffusione di notizie false sul vaccino

Purtroppo, ci sono molte persone che non si pongono alcun limite in tal senso e sfruttano la paura delle persone per diffondere dei dati, ovviamente falsi, su possibili effetti collaterali che potrebbero presentarsi poco dopo la somministrazione del vaccino. Infatti, in particolar modo in quest’ultimo periodo, sono circolati tantissimi messaggi per quanto concerne il vaccino Pfizer contro la variante Delta. Pare che in molti testi si discuteva circa l’efficacia del vaccino, il quale poteva avere degli effetti addirittura letali.

Questi messaggi non hanno alcun fondamento scientifico ed è giusto che rimangano quello che sono, solo delle fake news. Gli esperti che hanno smentito le notizie sono tanti, confermando che il vaccino Pfizer ha la sua grande efficacia. Quindi, è fondamentale mantenere alta la soglia dell’attenzione e cancellare immediatamente questi messaggi che contengono solamente notizie che cercano di minare alla nostra tranquillità.