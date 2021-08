Quando si parla di SIM dal valore unico, ci riferiamo a tutti quei numeri di telefono che appartengono ad una determinata categoria apprezzata soprattutto da intenditori e societa’.

Questi numeri di telefono sono considerati “Premium” perche’ contengono una digitazione semplice da ricordare, o perche’ semplicemente rappresentano qualcosa di significativo per la persona che vuole acquistarli.

Se volessimo fare un esempio, ci sono molti numeri VIP che in questo momento sono venduti su Ebay a prezzi esorbitanti, ma perche’ sono considerati cosi’ inestamabili?

Dal punto di vista delle aziende, possedere un numero di questo tipo: 333 333 3333 potrebbe andare a loro favore. Immaginiamo un servizio clienti con questo numero, sarebbe facile da ricordare sia per fornitori che per i clienti. Stessa cosa per tutte quelle aziende che con il numero di telefono vendono prodotti per via telematica.

Ma la questione potrebbe essere anche “nostalgica” e personale, perche’ niente vieta ad un collezionista o un appassionato di acquistare uno di questi numeri se esso rappresenta una data importante all’interno della digitazione seriale.

Dove trovarli e come acquistarli

Ma dove possono essere trovati maggiormente questi numeri di telefono premium? La maggior parte vengono acquistati su Ebay, a prezzi che possono oscillare dai 50 euro fino a salire a 200, 300 e anche 1000 euro (in base al grado di unicita’ del numero di telefono).

Ci sono inoltre altre aziende internazionali che provvedono allo smistamento e alla raccolta di questi numeri particolari che trattano piu’ o meno tutti gli operatori, come: Tim, Vodafone, WindTre ecc. Ma nella maggior parte dei casi e’ sempre meglio affidarsi a market come Ebay, in modo da poter contare anche sulla garanzia dell’acquisto in caso qualcosa dovesse andare storto.

Al momento, una delle ultime offerte trovate in rete per quanto riguarda l’acquisto di un numero premium riguarda la Tim: Top Number Tim: 33-8676767 ,33-2494549 ,3312464346 e lo si puo’ acquistare a poco piu’ di 300 euro.