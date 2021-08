Lo sviluppatore di Halo Infinite, 343 Industries, ha confermato che è in arrivo un’altra anteprima tecnica e che questa volta ci si concentrerà sulle modalità PvP. L’annuncio è stato fatto durante un recente video di aggiornamento dello sviluppo dal ‘Producer for Live Operations’, Sam Hanshaw, che ha confermato che la prossima anteprima porterà ancora più giocatori della precedente.

L’obiettivo attuale è che i partecipanti possano giocare 4v4 PvP e Big Team Battle 12v12 su larga scala. Questa imminente anteprima tecnica fa seguito alla prima anteprima di Halo Infinite che ha avuto luogo a luglio e Hanshaw ha confermato che le modalità incentrate sui bot di quel primo round di test saranno ancora disponibili per i giocatori in questo prossimo round.

Halo Infinite: non c’è ancora una data precisa di lancio

Al momento, la prossima anteprima tecnica non ha una data di inizio allegata, ma immaginiamo che non passerà molto tempo prima che venga confermata. Si spera che sia così anche per la data di uscita di Halo Infinite che è ancora fissata per ‘Holiday 2021’. Tuttavia, quando il gioco verrà lanciato, 343 Industries ha confermato che non avrà la campagna cooperativa o l’editor di livelli. Invece, queste modalità verranno aggiunte al gioco nei mesi successivi al rilascio come aggiornamenti della stagione.

Coloro che sperano di prendere parte a uno qualsiasi test di Halo Infinite dovranno essere iscritti al programma Halo Insider. Al momento, Halo Infinite ha una finestra di rilascio di Holiday 2021, il che significa che probabilmente dovremmo aspettarci di vederlo tra novembre e dicembre. Con l’avvicinarsi del periodo delle vacanze, tuttavia, i fan sono sempre più alla ricerca di una data più solida.