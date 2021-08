Le schede di Chrome possono essere organizzate in modi diversi a seconda della piattaforma. Sul desktop, puoi mettere le schede in gruppi all’interno di una o più finestre che puoi quindi riorganizzare utilizzando il gestore di finestre del tuo sistema operativo. Su Android, puoi anche inserire le schede in gruppi, ma non puoi aprire più istanze di Chrome come puoi fare sul desktop.

Ciò è destinato a cambiare con il prossimo aggiornamento di Android 12 e una nuova versione di Google Chrome, tuttavia, poiché Google sta lavorando per portare il supporto multi-istanza e un gestore di finestre su Chrome per Android.

Android 12 non è stato ancora rilasciato

Le modifiche al codice aggiungono un pulsante ‘nuova finestra’ al menu di scelta rapida di Google Chrome ogni volta che il dispositivo entra in modalità schermo diviso. Toccando ‘nuova finestra’ si apre una nuova istanza di Chrome nell’altra metà dello schermo. Una volta aperta una seconda istanza di Chrome, il menu di scelta rapida viene aggiornato con un pulsante ‘gestisci finestre’ che elenca tutte le finestre attive, quale finestra è attiva, il titolo della scheda attiva in ciascuna finestra e quante schede sono aperte in ciascuna finestra.

Puoi aprire fino a 5 finestre in totale, anche se non c’è limite al numero di schede che possono essere aperte all’interno di ciascuna finestra. Poiché ogni finestra di Google Chrome è una nuova istanza di Chrome, ciò significa che ogni finestra viene visualizzata come un elenco separato nella panoramica delle app recenti.

Se il tuo dispositivo non esegue Android 12 e desideri aprire due finestre di Chrome affiancate, c’è un modo per farlo. Apri Chrome, accedi a qualsiasi sito Web, avvia Chrome in modalità schermo diviso, apri il menu di scelta rapida e seleziona ‘sposta in un’altra finestra’.