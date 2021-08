Microsoft ha rivelato che presto aumenterà la risoluzione della dashboard di Xbox Series X fino a 4K per Xbox Insider Alpha e Alpha Skip-Ahead. In un post sul blog su Xbox Wire, Microsoft ha dichiarato: ‘Gli Alpha Insider su console Xbox Series X collegate a un display 4K possono iniziare a eseguire un’interfaccia utente a risoluzione maggiore’. Questa modifica significa che Home, Guida e altre aree dell’interfaccia utente verranno visualizzate con una risoluzione nativa più elevata per una maggiore nitidezza e leggibilità del testo.

A differenza della PS5, che emette la sua interfaccia utente con una risoluzione 4K nativa, la dashboard di Xbox Series X viene visualizzata solo a 1080p, anche se collegata a un display compatibile. Apparentemente questa è stata una decisione deliberata per risparmiare sulle risorse hardware in quel momento, anche se il direttore della gestione del programma partner di Xbox Jason Ronald ha confermato che la nuova dashboard a risoluzione più elevata non cambierà la quantità di memoria disponibile per gli sviluppatori Xbox.

Xbox Series X: a breve arriverá anche la modalitá notturna

La nuova dashboard di Xbox Series X non sembra che riceverà il supporto HDR. Questa funzione, invece, è disponibile per i possessori di PS5. Inoltre, non è chiaro se Xbox Series S, che tecnicamente può produrre in 4K, trarrà vantaggio dall’aggiornamento della risoluzione della dashboard.

L’annuncio della dashboard di Xbox Series X a risoluzione più elevata arriva poco dopo che Microsoft ha rivelato che stava testando una nuova modalità notturna che consente ai proprietari di Xbox di oscurare i display, nonché la luminosità del controller e della console. La modalità notturna dovrebbe aiutare a eludere l’affaticamento degli occhi e rendere un po’ più facile rilassarsi da quelle sessioni di gioco notturne.