WindTre supera anche la concorrenza di Iliad in questa stagione estiva e rilancia la sua azione commerciale grazie ad alcune promozioni low cost. L’obiettivo del gestore arancione è quello di convincere tutti gli utenti di altri operatori alla portabilità del loro numero. Un’occasione ghiotta per costoro è senza dubbio la nuova tariffa Go Unlimited Star+.

WindTre supera Iliad con la tariffa da consumi illimitati

Il ticket della WindTre Go Unlimited Star+ può essere giudicato più conveniente di quello di Iliad. Il gestore arancione mette a disposizione dei suoi abbonati soglie più ampie per i consumi da smartphone, al netto di un costo inferiore.

La Go Unlimited Star+ di WindTre prevede quindi Giga senza limiti per navigare senza limiti in internet, chiamate illimitate verso tutti ed SMS infiniti. Il costo mensile per il rinnovo della tariffa sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Anche WindTre ha scelto di seguire la strada di altri gestori, proponendo per gli utenti un costo bloccato nel primo semestre. Ciò significa che almeno per sei mesi, non saranno possibili aumenti di prezzo per i nuovi abbonati.

Le condizioni di attivazioni previste da WindTre sono molto chiare. Gli abbonati, in primo luogo, dovranno assicurare una quota extra dal valore di 10 euro per il rilascio della scheda SIM. Come sottolineato in precedenza, poi, sarà necessaria anche la portabilità del numero da reti TIM, Vodafone ed Iliad. Gli utenti interessati a questa tariffa possono rivolgersi in un punto vendita WindTre per ulteriori informazioni e per la stessa sottoscrizione della tariffa.