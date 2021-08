Vodafone è al centro del mercato della telefonia mobile ed anche in estate assicura a tutti i suoi clienti delle alternative alle promozioni low costi di Iliad ed in particolare all’offerta Flash 120. I clienti che attivano una SIM con il gestore inglese potranno ora scegliere la tariffa Special 70 Giga.

Vodafone, la risposta con la tariffa da 70 Giga

La promozione Special 70 Giga assicura a tutti gli abbonati un pacchetto di consumi completo con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la navigare in rete con velocità 4G. Il costo di rinnovo per la ricaricabile è pari a 7,99 euro con pagamento ogni trenta giorni.

La ricaricabile Special 70 Giga ha anche un altro vantaggio. Rispetto ai precedenti mai, infatti, Vodafone mette a disposizione degli abbonati la garanzia di costi bloccati almeno duranti primo semestre. Almeno nei primi sei mesi di contratto quindi non ci potranno essere rimodulazioni di prezzi ai danni dei nuovi utenti.

La Special 70 Giga prevede però ulteriori condizioni. I clienti con SIM Vodafone dovranno in primo luogo aggiungere una quota extra dal valore di 10 euro per l’attivazione della rete. Il prezzo extra si integra al costo già previsto per il rinnovo mensile della ricaricabile.

Per l’attivazione, i clienti possono rivolgersi presso uno dei diversi punti vendita di Vodafone sul territorio italiano. La portabilità è operazione necessaria per aderire alla promozione di Vodafone. La portabilità per i clienti TIM, WindTre ed Iliad prevede un tempo pari ad un massimo di tre giorni lavorativi.