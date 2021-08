Nelle giornate di ieri 14 e oggi, 15 Agosto 2021, in occasione di Ferragosto, Vodafone è ritornata con un nuovo evento TOBi per promuovere alcune promo e servizi in prova per un mese.

Dopo l’evento di San Lorenzo, che si è tenuto il 9 e 10 Agosto 2021, l’appuntamento con TOBi ritorna, ancora una volta tramite l’App MyVodafone o anche sul sito dell’operatore. Scopriamo insieme i dettagli.

Vodafone propone, in occasione di Ferragosto, il primo mese gratuito

L’evento con TOBi propone diverse promo e servizi attivabili dai clienti, ma soprattutto gli utenti sono invitati ad aderire al programma di fidelizzazione a pagamento chiamato Happy Black Limited Edition, che offre il primo mese gratuito e prevede diverse partnership e sconti con aziende partner dell’operatore. Nel dettaglio, Happy Black Limited Edition prevede un contributo mensile di 2,99 euro per accedere a un catalogo con sconti su siti partner, sconti sull’acquisto di smartphone e prodotti IoT e l’accesso alla promo Vodafone Pass Smart Meeting.

Il periodo di prova gratuito di un mese offerto anche con TOBi nel corso di questo evento sarà valido solo in caso di prima attivazione grazie all’iniziativa Mese Vodafone. Altri clienti Vodafone potrebbero ricevere l’invito ad attivare anche delle promo, come ad esempio le offerte della famiglia Infinito Special Edition con minuti, SMS e Giga illimitati 5G a prezzi personalizzati per già clienti, con cui si può cambiare la propria offerta attuale ottenendo il primo mese di prova gratuito delle offerte cosiddette fully unlimited.

Altri ancora, potrebbero vedere loro proposta, invece, una promo Infinito basata sulla nuova meccanica di Vodafone Open, che prevede un meccanismo di soddisfatti e rimborsati. In breve, il cliente paga un costo di attivazione di 3 euro per usufruire della promo proposta, ma in seguito può richiedere il rimborso e tornare all’offerta precedente. Le proposte non sono finite qui, l’operatore rosso continua con la Special Minuti 7 Giga e Special Minuti 50 Giga, sempre con primo mese gratuito.