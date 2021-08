Iliad anche per la stagione estiva ha deciso di confermare a listino la sua promozione chiamata Flash 120. I clienti che sottoscrivono questa tariffa avranno accesso ad un pacchetto di consumi senza precedenti, costi da ribasso ed anche servizi esclusivi.

Iliad, il 5G gratis con la tariffa da 120 Giga

Nel dettaglio, il pacchetto previsto dalla Flash 120 prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e 120 Giga per la navigazione in internet. Il costo standard per il rinnovo della promozione ha un valore standard di 9,99 euro. Gli utenti avranno la garanzia sulla totale assenza di rimodulazioni di costo, all’atto dell’attivazione dovranno aggiungere un contributo una tantum di 10 euro per il rilascio della SIM.

La Flash 120 è un’occasione per i clienti ben al di là delle soglie di consumo e dei costi da ribasso. Il provider francese infatti assicura a tutti i suoi clienti anche la tecnologia 5G completamente a costo zero.

Sotto questo punto di vista, quindi, la strategia commerciale di Iliad si allontana da quella prevista da altri operatori come TIM e Vodafone. Il provider, mettendo a disposizione connessione internet ad alta velocità senza costi aggiuntivi, non prevede soglie opzionali in aggiunta alla ricaricabile.

Iliad al momento ha portato il suo 5G in ben 20 città italiane. La copertura riguarda i principali capoluoghi della nazione come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Entro le prossime settimane, a partire da Settembre con prospettive per il 2022, la copertura sarà estesa in altre aree della nazione.