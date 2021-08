Probabilmente non tutti saranno sorpresi di scoprire che TikTok ha ufficialmente superato Facebook, Instagram, WhatsApp e ogni altra piattaforma di messaggistica, divenendo così l’app di social media più scaricata al Mondo.

Almeno ciò è quanto emerge da un nuovo report pubblicato da Nikkei, secondo il quale TikTok è riuscita a conquistare il titolo detenuto fino al 2021 da Facebook. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

TikTok è ora l’applicazione più scaricata al mondo

Ebbebe, un po’ lontano dai riflettori, TikTok ha continuato a diffondersi tra i giovanissimi in ogni parte del Pianeta, crescendo ad un ritmo che le piattaforme della concorrenza non sono riuscite a sostenere, ciò grazie anche a delle funzionalità che pian piano sono state introdotte pure dalle soluzioni rivali ma, a quanto pare, ciò non è stato sufficiente a rallentare la sua ascesa.

L’intuizione del team di TikTok è stata quella di puntare su video molto brevi, con una media che va da nove a quindici secondi, passando da clip prevalentemente divertenti a contenuti anche più seri, che vanno a comprendere educazione, suggerimenti, tutorial di cucina e tanti altri argomenti. Stando a quanto apprendiamo dal rapporto di Nikkei attraverso Phone Arena, la pandemia ha fornito un enorme impulso alla popolarità di questa piattaforma e ciò non soltanto perché la maggior parte delle persone era bloccata a casa con mezzi di intrattenimento limitati ma anche perché molti artisti famosi sono stati costretti a cancellare i propri spettacoli, decidendo di puntare su questo social.

Un aspetto curioso del successo ottenuto da TikTok è quello relativo alla sicurezza: il team di questa piattaforma, infatti, non ha mai annunciato particolari caratteristiche per mettere gli utenti al riparo dalla compromissione dei loro dati ma ciò non ha influito in maniera negativa sulla voglia di scaricarla. E invece le applicazioni della concorrenza dedicano tanti sforzi per rendere sempre più sicure le proprie piattaforme con crittografia e altre soluzioni, come WhatsApp.