Il nuovo volantino MediaWorld è veramente assurdo, i prezzi sono incredibilmente bassi e fanno risparmiare moltissimo gli utenti che vogliono accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza mai essere costretti a spendere cifre particolarmente elevate.

Fino al 22 agosto è stata attivata una campagna promozionale assolutamente degna di nota, la perfetta occasione accessibile sia nei punti vendita fisici (senza distinzioni o limitazioni particolari), che direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa. L’unica cosa da non scordare riguarda le spese di spedizione, indipendentemente dalla cifra spesa sarete sempre costretti ad aggiungerle a quanto mostrato effettivamente a schermo (in genere però non superano i 10 euro).

MediaWorld: le nuove offerte sono assurde

La spesa è ridottissima a partire dai top di gamma mobile del 2021, da non trascurare assolutamente la possibilità di acquisto di oppo Find X3 Pro, il miglior smartphone dell’azienda orientale, in vendita al prezzo finale di 976 euro; per scendere poi verso il modello leggermente meno costoso, quale è l’oppo Find X3 Neo, disponibile a 662 euro.

Gli utenti che invece saranno disposti ad investire cifre tutt’altro che elevate, potranno fare affidamento su Apple iPhone SE, ma anche Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi 9A e Redmi Note 9T, Samsung Galaxy A32, Redmi Note 10S e Vivo Y80, tutti disponibili a cifre che non supereranno i 500 euro.

Il volantino MediaWorld naturalmente nasconde interessanti sorprese anche su altri brand e prodotti in generale, per questo motivo vi invitiamo caldamente a prendere visione delle pagine che trovate elencate sul sito ufficiale.