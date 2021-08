Vodafone rappresenta uno dei gestori più attivi nel campo della telefonia mobile in questa stagione estiva. Il provider ha deciso di ribaltare la concorrenza dei principali rivali, a partire da TIM e Iliad con due offerte molto vantaggiose per costi e sogli di consumo. Gli abbonati del gestore che intendono effettuare la portabilità da altro operatore possono contare su queste due tariffe.

Vodafone, le due migliori tariffe per Agosto

In prima battuta, Vodafone assicura a tutti i nuovi clienti la vantaggiosa tariffa Special 100 Giga. Il pacchetto di questa ricaricabile è confermato con telefonate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa con pagamento ogni trenta giorni è di 8,99 euro.

Questa ricaricabile, ad ora, rappresenta la vera alternativa alla Flash 120 di Iliad. I clienti che sono interessati all’attivazione dovranno semplicemente aggiungere al prezzo di rinnovo una quota extra dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

Gli utenti Vodafone avranno inoltre anche una seconda garanzia. La compagnia inglese infatti prevede costo bloccato per i primi sei mesi di abbonamento. Questa ricaricabile deve essere attivata solo ed esclusivamente presso uno dei punti vendita ufficiali del gestore in Italia. Per gli clienti attuali di Iliad è prevista la possibilità di effettuare l’attivazione anche online.

Gli utenti che desiderano una seconda ricaricabile di Vodafone possono scegliere la Special 50 Giga. La tariffa, in questo caso, prevede 50 Giga per la navigazione internet, chiamate e SMS illimitati. Il prezzo mensile è di 7,99 euro.