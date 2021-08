Bennet accoglie all’interno del nuovo volantino tantissime offerte speciali con le quali gli utenti possono misurarsi, riuscendo difatti a spendere molto meno del previsto anche sull’acquisto dei più importanti smartphone di ultima generazione, entro certi limiti.

Il supermercato ha recentemente deciso di lanciare una campagna promozionale di altissimo livello, con l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile alle ultime proposte di Esselunga, ritenuta di gran lunga la migliore del sotto-settore dei rivenditori di elettronica. Tutti gli acquisti possono essere tranquillamente completati nei punti vendita fisici, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo, con accesso ovunque in Italia, ma non tramite il sito ufficiale.

Bennet: il volantino raccoglie occasioni a non finire

Il volantino Bennet è indiscutibilmente uno dei migliori del momento, sopratutto per gli utenti che vogliono accedere alla fascia bassa della telefonia mobile; scorrendo le sue pagine scopriamo la possibilità di acquistare Xiaomi Redmi Note 9, in vendita a 159 euro, come anche Samsung Galaxy A02s, il cui prezzo finale si aggira a 119 euro.

Volendo invece puntare più in alto, non bisogna nemmeno trascurare la presenza dell’ottimo Apple iPhone 11, uno smartphone che non necessita di presentazioni, caratterizzato da specifiche più che adeguate, anzi di livello superiore alla cifra di 499 euro.

Il volantino Bennet non è solamente questo trittico di smartphone, integra anche elettrodomestici e televisori, sempre di ultima generazione. Per facilitarvi la vita, e la scelta dei migliori prodotti da acquistare, raccomandiamo la lettura delle pagine che trovate qui sotto.