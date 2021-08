Gli sconti attivati dal volantino Trony sono davvero da non perdere, tutti i prezzi più bassi possono rendere felicissimi gli utenti che vogliono accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza mai dover investire cifre troppo elevate, o rinunciarne alla qualità generale.

Alla base della campagna promozionale troviamo il cosiddetto Tasso Zero, coloro che spenderanno più di 199 euro potranno richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamento fisso tramite il proprio conto corrente bancario. In aggiunta, lo ricordiamo, il volantino descritto nell’articolo è da ritenersi valido esclusivamente nei punti vendita dislocati in Sicilia e calabria, non da altre parti o sul sito ufficiale dell’azienda.

Trony: quante promozioni speciali per tutti

I prodotti in promozione da Trony abbracciano tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, a partire ad esempio dai migliori top di gamma, rappresentati magistralmente dal Samsung Galaxy S21, il cui prezzo di vendita attale si aggira attorno agli 879 euro. Gli utenti che vorranno spingersi ancora più oltre, potranno affidarsi al Samsung Galaxy S21 Ultra, un prodotto top in tutto, raggiungibile a 1279 euro, una cifra altissima, ma comunque perfettamente in linea con la qualità generale del prodotto stesso. Volendo sempre restare nella fascia alta, consigliamo l’acquisto dello Xiaomi Mi 11, disponibile a 799 euro, ottima alternativa per gli utenti alla ricerca del massimo, con il minimo sforzo.

Tutte le altre proposte del volantino trony sono raccolte per voi direttamente nelle pagine sottostanti, ricordando e sottolineando nuovamente le limitazioni legate alla disponibilità sul territorio nazionale.