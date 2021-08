Android: queste 20 app a pagamento diventano gratis oggi sul Play Store

Una delle trafile più entusiasmanti e vincenti che sono mai state compiute, è quella di Android, sistema operativo mobile che ormai non ha più bisogno di presentazioni. Appoggiandosi alle spalle di Google, il robottino verde è riuscito a diventare il sistema operativo più utilizzato al mondo.

Questo titolo gli compete tra tutti i sistemi operativi in generale, e non solo tra quelli mobili. Infatti bisogna contare che Android ha superato ufficialmente anche Windows grazie ai suoi 2.5 miliardi di utenti in giro per il mondo. Il merito è sicuramente di una strategia vincente che ha portato le persone a valutare sempre di più l’acquisto di uno smartphone con a bordo il sistema di casa Google. Ora come ora neanche gli utenti che provengono da Apple hanno paura di effettuare il passaggio, vista la grande stabilità della piattaforma ma soprattutto anche le grandi opportunità che essa offre. Una di queste è corrisposta dal Play Store, spazio dove è possibile scaricare ogni tipologia di contenuti.

Android: tanti titoli a pagamento sono ora gratis sul Play Store di Google