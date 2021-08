Le applicazioni nel mondo Android sono sostanzialmente ovunque, i piccoli software sono infatti i taciti protagonisti che permettono ai nostri smartphone di fare tutto ciò che ci passa per la testa, dal postare una foto sui social networks fino all’invio di pagamenti tra conti bancari, azioni che senza la presenza di app specifiche sarebbero solo pura utopia.

Questo ruolo in prima linea ha reso le applicazioni probabilmente i software maggiormente diffusi in tutto il pianeta, una magnificenza che però come tutte le grandi cose nasconde anche un’ombra altrettanto grande, le app spesso infatti vengono utilizzate dagli hackers per distribuire malwares abbastanza pericolosi all’interno della community, pensati con l’unico scopo di rubare i dati contenuti nei vari smartphones che vanno ad infettare, con un evidente danno per la privacy del malcapitato.

Il miglior modo per evitare di incappare in queste app “corrette” è quello di evitare di scaricare software dal web, attenendosi agli store certificati.

App infette da malware