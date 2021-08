Il maggior rivale di WhatsApp, Telegram, ha appena annunciato alcuni importanti aggiornamenti e nuove funzionalità per la sua piattaforma, molte delle quali relative alle funzionalità video. La caratteristica più interessante è che ora gli utenti avranno fino a 1000 persone in una singola chiamata di gruppo.

Solo un mese fa, Telegram ha lanciato “Videochiamate di gruppo” che consente a un massimo di 30 utenti di trasmettere video sia dalla fotocamera che dallo schermo. E ora, gli utenti avranno finalmente l’esperienza virtuale che stavano aspettando con un massimo di 1000 spettatori in una chiamata di gruppo, che può essere utilizzata per lezioni online e persino concerti virtuali, secondo la compagnia.

Ma non e’ finita, perche’ Telegram ha deciso di non limitarsi solo con 1000 persone in una singola chiamata di gruppo, la società ha affermato che continueranno ad aumentare la soglia.

Nuove funzionalita’ una dopo l’altra

“Continueremo ad aumentare questo limite fino a quando tutti gli esseri umani sulla Terra non potranno unirsi a una chiamata di gruppo“, ha detto la società scherzosamente in un post.

Tra gli altri aggiornamenti, i videomessaggi ora registreranno con una qualità superiore e possono essere espansi e consentire a un utente di avanzare rapidamente o riavvolgere il messaggio nel caso in cui si sia perso il discorso durante la riproduzione.

Anche il lettore multimediale di Telegram sta ricevendo un aggiornamento poiché ora supporta velocità di riproduzione 0,5x, 1,5x e 2x. Le stesse opzioni di “velocità di riproduzione” si trovano nei messaggi vocali e video.

Un’altra aggiunta è il “timestamp” che gli utenti possono ora premere e tenere premuto su un timestamp in un messaggio per copiare il collegamento e condividere il momento in un’altra chat. Ciò sarà utile in quanto i tuoi amici vedranno solo il collegamento del video ritagliato che hai condiviso con loro rispetto alla visione dell’intero video.

Altri importanti aggiornamenti e nuove funzionalità includono la condivisione dello schermo con audio per tutte le videochiamate, la possibilità di eliminare automaticamente i messaggi è stata estesa a un mese intero, gli utenti possono ora illustrare e decorare le proprie foto e video con disegni. Telegram ha anche aggiunto emoji animati e un’opzione di recupero della password che funziona anche se non hai impostato un’e-mail di recupero.