Il 13 gennaio 2021, Telegram ha rivelato di avere 25 milioni di nuovi download nelle ultime 72 ore. Telegram ha superato in pochi giorni la soglia dei 500 milioni di utenti attivi a seguito delle polemiche sulla nuova privacy policy di Whatsapp. Molti utenti di telefoni cellulari attenti alla privacy stanno optando per Telegram poiché Whatsapp ha esplicitamente affermato che condividerà i dati dell’utente con Facebook.

Il messaggio di Pavel Durov per gli utenti di Telegram

Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, ha recentemente affermato che gli utenti non desiderano più scambiare la propria privacy con servizi gratuiti.

Telegram è diventato il più grande rifugio per gli utenti che cercano una rete di comunicazione dedicata alla privacy e alla sicurezza. Tenendo presente l’attuale mezzo miliardo di utenti attivi di Telegram e quelli potenziali, garantire la sicurezza dei dati a ciascun utente è una grande responsabilità.

Pavel Durov ha inoltre aggiunto che prenderà molto sul serio la suddetta responsabilità e non deluderà gli utenti.

Telegram e Whatsapp rientrano entrambi nella categoria delle applicazioni di messaggistica. Nessuno di questi è perfetto ed entrambi mancano di alcune funzionalità rispetto all’altro. Ecco alcuni vantaggi che queste app hanno l’una sull’altra.

Perche’ Telegram è migliore di Whatsapp?

Ci sono molti vantaggi chiave che Telegram ha su Whatsapp. Alcuni di loro sono i seguenti:

Gli utenti non hanno bisogno di una carta SIM per accedere a Telegram

Gli utenti sono in grado di comunicare con altri utenti su Telegram anche se non hanno il loro numero di telefono. Questa funzione garantisce la privacy del numero di contatto dell’utente, perche’ verra’ cercato tramite username.

Memoria server senza limiti

Telegram offre spazio di archiviazione illimitato. Ciò significa che tutti i messaggi di testo, i file multimediali e i documenti degli utenti verranno salvati sul cloud. L’utente può accedere e disconnettersi più volte da più dispositivi contemporaneamente senza il timore di perdere i propri dati. Gli utenti possono visualizzare le sessioni attive e tenere traccia su quali dispositivi ha effettuato l’accesso in quel momento. In tal modo l’utente può scaricare qualsiasi file, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Compressione dei media

Gli utenti possono preferire comprimere il file multimediale o inviare la versione non compressa, per salvaguardare la qualita’ del file.

Supporto multipiattaforma

Telegram è accessibile tramite Windows Phone, Mac Os, Windows PC, Android, iOS, ed è possibile accedervi tramite qualsiasi tipo di browser.

Chat segreta

È un tipo di chat crittografata end-to-end in cui l’utente può impostare il timer di autoeliminazione. I messaggi verranno volontariamente distrutti allo scadere del tempo stabilito.