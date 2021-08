Fra non molte settimane vedremo arrivare in veste ufficiale sul mercato il nuovo smartphone di punta targato Honor, ovvero il prossimo Honor Magic 3. Nonostante questo, il produttore cinese ha da poco annunciato ufficialmente per il mercato cinese un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, ovvero il nuovo Honor Play 5T Pro.

Honor annuncia ufficialmente in Cina il nuovo Honor Play 5T Pro

Nel corso delle ultime ore, come già accennato, il noto produttore cinese Honor ha quindi presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone della serie Play. In particolare, si tratta del nuovo medio di gamma Honor Play 5T Pro. Dal punto di vista estetico e del design, lo smartphone si caratterizza per la presenza sul fronte di un ampio display con le cornici molto ridotte e con un piccolo foro posto al centro per la fotocamera anteriore. La parte posteriore del device si caratterizza invece per un design pulito, con tre fotocamere poste verticalmente sul lato sinistro e con il logo dell’azienda posto in basso al centro.

Le specifiche tecniche, come già detto, non sono niente di superlativo, trattandosi di un device di fascia medio-bassa. Sotto al cofano, ad esempio, è presente il SoC MediaTek Helio G80 accompagnato da tagli di memoria da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il display, invece, è un IPS LCD con una diagonale da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+. La batteria è da 4000 mAh con ricarica rapida da 22.5W, il software è Android 10 e le fotocamere sono rispettivamente da 64+2+2 megapixel.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor Play 5T Pro per il momento sarà distribuito per il mercato cinese nelle colorazioni Black e Silver ad un prezzo al cambio di circa 195 euro.