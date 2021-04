Il produttore cinese Honor in queste ultime settimane ha portato alcune novità nel suo catalogo di device, soprattutto per quanto riguarda la fascia media del mercato. Non molti giorni fa, infatti, l’azienda aveva annunciato Honor Play 5T ma ora sta per arrivare un nuovo smartphone con il nome di Honor Play 5.

Honor Play 5: ecco rivelato il design del nuovo mid-range targato Honor

L’ex sotto brand di Huawei sta dunque per presentare nuovamente uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato. A rivelarlo è stato, in particolare, il noto sito web GSMarena grazie ad una prima immagine render del device. Osservando il render in questione, possiamo quindi dare un primo sguardo a come sarà il nuovo Honor Play 5.

Dal punto di vista estetico, la parte frontale sarà caratterizzata dalla presenza di un display molto probabilmente appartenente alla tipologia IPS LCD, trattandosi di un device di fascia medio-bassa con un piccolo notch a goccia centrale. Sul retro, la backcover avrà anch’essa i bordi piatti ed ospiterà in alto a sinistra il modulo fotografico. Quest’ultimo, nello specifico, sarà composto da quattro fotocamere con un sensore fotografico principale da 64 megapixel più un piccolo flashLED.

Oltre a questo, sembra assente il sensore biometrico per lo sblocco, anche se potrebbe essere collocato sul frame laterale dello smartphone. Tuttavia, dall’immagine renders non è visibile tutto il frame. Il sito web GSMarena ha infine rivelato un’ultima caratteristica, ovvero la presenza del supporto alla ricarica rapida da ben 66W.

Per il momento questo è quanto sappiamo del nuovo medio di gamma Honor Play 5, ma immaginiamo che nel corso dei prossimi giorni emergeranno ulteriori dettagli.