MediaWorld raggiunge nuovi livelli di sconto con i Mega Sconti, una campagna promozionale attivata dall’azienda in tutti i punti vendita, e sul proprio sito ufficiale, nella quale è riuscita a mettere a disposizione degli utenti i migliori prodotti, a prezzi complessivamente accessibili.

Attiva fino al 22 agosto, senza limitazioni particolari in termini di scorte disponibili, la campagna permette al cliente di effettuare l’acquisto comodamente dal divano di casa propria, a patto che però sia pronto ad accollarsi le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Per risparmiare sotto questo punto di vista, si consiglia l’acquisto dal sito, con consegna diretta in negozio, sempre gratis, indipendentemente dal prodotto o dalla cifra raggiunta.

MediaWorld: gli sconti sono da far impazzire

Al solito osserviamo da vicino il segmento degli smartphone, sebbene comunque la campagna permetterebbe di accedere tranquillamente anche a notebook, televisori, grandi elettrodomestici, prodotti per la casa e similari.

I migliori dispositivi mobile in promozione toccano Apple iPhone 12 a 1129 euro, Samsung Galaxy A32 a 229 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 279 euro, Samsung Galaxy S20 a 449 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro, Apple iPhone SE a 521 euro, Vivo Y70 a 189 euro, Oppo A94 a 295 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 249 euro, Xiaomi Redmi 9T a 159 euro, Oppo A74 a 219 euro, Wiko Y81 a 79 euro, Oppo A15 a 119 euro, oppo Find X3 Pro a 976 euro o Oppo Find X3 Neo a 662 euro.

Quanto indicato rappresenta solamente un piccolo estratto di ciò che effettivamente vi aspetta da MediaWorld, per approfondire la conoscenza del volantino, dovete collegarvi il prima possibile qui.