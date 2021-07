Expert mette un freno alla crescita delle principali rivali del segmento della rivendita di elettronica, proponendo al pubblico un’ottima campagna promozionale, impreziosita da tantissimi prodotti in vendita a prezzi sempre più bassi ed economici.

Il volantino, esattamente in linea con quanto visto in passato, non presenta limitazioni territoriali di alcun tipo, gli utenti possono godere degli stessi sconti sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. La spedizione, purtroppo, ha un costo da aggiungere al prezzo effettivamente mostrato a schermo, in questo caso infatti saranno necessari fino a 10 euro per ricevere la merce al proprio domicilio.

Expert: tutte le migliori offerte del momento

Il Black Friday Summer Edition di Expert promette un risparmio notevole anche sull’acquisto di un Apple iPhone 12, infatti si potranno spendere 759 euro per l’acquisto dello stesso modello nella variante da 128GB, ed ovviamente no brand con garanzia di 24 mesi.

Le alternative proposte dall’azienda toccano perlopiù la fascia sotto i 400 euro di spesa, in quanto si potranno acquistare Oppo Find X3 lite, Oppo A74, Motorola Moto G10, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Vivo Y70 o Samsung Galaxy A02s. Tutti in vendita alle medesime condizioni descritte in precedenza.

Il volantino Expert ovviamente non si ferma qui, aprendo le pagine sottostanti si potranno conoscere tutti gli altri sconti, anche legati a categorie completamente differenti, quali possono essere gli elettrodomestici, i televisori, i notebook o similari. Cliccatele per visualizzarle in alta definizione.