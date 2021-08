A meno di 8,00 euro al mese il gestore Wind Tre permette di ottenere quantità illimitate di minuti verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e ben 101 GB di traffico dati per la navigazione.

L’offerta da attivare per ricevere i contenuti appena esposti è la straordinaria Wind Tre GO 101 Star + Easy Pay Digital ma non tutti i nuovi clienti hanno la possibilità di ottenerla.

Wind Tre: come attivare l’offerta e chi può ottenerla!

L’offerta Wind Tre GO 101 Star + Easy Pay Digital è disponibile a un costo di rinnovo di soli 7,99 euro al mese e non richiede alcun costo di attivazione. I nuovi clienti aventi la possibilità di ottenerla dovranno però affrontare le spese necessarie attraverso una delle modalità di pagamento indicate dal gestore e, quindi, tramite carta di credito, conto corrente e carta conto.

A ricevere la possibilità di ottenere l’offerta Wind Tre sono i clienti che effettuano la portabilità del numero da uno degli operatori selezionati. Nello specifico, sarà necessario trasferire il numero da:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I nuovi clienti che non desiderano affrontare le spese attraverso le modalità di pagamento suggerite ma che necessitano di soglie abbondanti di minuti, SMS e Giga possono optare per la Wind Tre GO 100 Special+ Digital Limited Edition, che prevede un costo di 9,99 euro al mese e offre: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati.