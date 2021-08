Torna disponibile una delle offerte più richieste dagli utenti di Vodafone. In questi ultimi gironi, infatti, l’operatore telefonico rosso ha avviato una campagna SMS per far tornare alcuni ex clienti che hanno cambiato gestore, proponendo la promo Special 50 a 7 euro al mese.

Vodafone: torna la promo Special 50 a 7 euro al mese

Vodafone Special 50 è un’offerta mobile del noto operatore telefonico molto apprezzata dagli utenti anche per il suo basso costo mensile. A soli 7 euro al mese, infatti, si possono sfruttare 50 GB di traffico dati con connettività 4G e 4G+, muniti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e SMS illimitati verso tutti i numeri.

L’operatore telefonico rosso, in particolare, ha deciso di riproporre questa offerta ad alcuni suoi ex clienti che hanno effettuato la portabilità presso un altro operatore tramite una campagna SMS. Il testo presente in questi messaggi è il seguente:

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Prova la qualità di Vodafone, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo con Vodafone Open! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 05/08”.

Vi ricordiamo che in questo caso non sono previsti né costo di attivazione né costo per la scheda SIM e che l’operatore telefonico sta proponendo attualmente tante altre offerte. Per alcuni clienti, in particolare, Vodafone ha offerto giga illimitati da utilizzare per tutta la durata di questo weekend.