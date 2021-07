Android: 12 titoli a pagamento gratis sul Play Store di Google

Ogni cambio di smartphone racchiude tanti pensieri per gli utenti, soprattutto quando non sono molto abituati alla tecnologia. Spendere soldi per un dispositivo mobile infatti risulta un impegno molto importante, soprattutto oggi che i prezzi sono spropositati. Proprio per questo in molti per non sbagliare si affidano all’unica scelta che non vada a comportare problemi per il futuro, ovvero un dispositivo Android.

Il robottino verde è diventato ormai il sistema operativo più utilizzato di tutti grazie alla sua grande versatilità. Questo è un aspetto che tutti vogliono avere sotto mano soprattutto quando hanno a disposizione uno smartphone. Avere infatti più possibilità durante la propria giornata lavorativa o di svago può comportare tanti vantaggi. Inoltre il tutto viene accentuato anche dalla presenza del Play Store, il market preferito secondo le statistiche. All’interno ci sarebbero numerosi titoli, i quali in alcuni casi diventerebbero anche gratis proprio come oggi.

Per avere anche le migliori offerte da parte di Amazon vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: tutti questi titoli a pagamento saranno gratis solo per qualche tempo