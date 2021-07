I segnali c’erano tutti: proprio qualche giorno fa vi abbiamo mostrato le immagini che svelano il design del del nuovo Motorola Edge 20, e ora si muove direttamente l’azienda annunciando tramite un post su Weibo.

L’annuncio, per la precisione, dice che la presentazione avrà luogo presto, e precisamente il 5 agosto. L’immagine con cui il marchio alato ha accompagnato la notizia parla chiaro, puntando i riflettori su quella che a questo punto ci aspettiamo sia una caratteristica importante della nuova serie di dispositivi, e cioè il comparto fotografico. Scopriamo maggiori dettagli.

Motorola Edge 20 saranno presentati il prossimo 5 agosto 2021

La famiglia Edge 20 dovrebbe essere composta da un totale di tre modelli: oltre a quello base infatti sono attese anche una versione Pro e una Lite. Motorola Edge 20 e Edge Pro si sono già affacciati rispettivamente su Geekbench e su Thai NBTC. Da questi due passaggi non ricaviamo molto, se non un’altra prova che su Edge 20 troveremo il SoC Snapdragon 778G di Qualcomm (in questo caso abbinato a 8 GB di RAM), mentre per quanto riguarda Edge 20 Pro al di là della conferma del nome, prevedibile, non c’è niente da segnalare.

Il Motorola Edge 20 dovrebbe montare un display OLED da 6.67 pollici, un processore Snapdragon 778G di Qualcomm con 6/8/12 GB di memoria RAM e 128/256/512 GB di memoria di archiviazione. Le fotocamere posteriori saranno tre, rispettivamente di 108MP + 16MP + 8MP (zoom ottico 3x) mentre quella frontale sarà da 32 megapixel. La batteria da 3.760 mAh con supporto alla ricarica rapida ed il sistema operativo pre installato sarà Android 11.

Passando alla scheda tecnica del modello Pro, troviamo un display OLED 6,67 pollici FullHD+ in rapporto 20:9 e frequenza aggiornamento 120Hz, un processore Snapdragon 870 di Qualcomm con 6GB/8GB/12GB GB di memoria RAM e 128GB/256GB/512GB di memoria di archiviazione. La fotocamera posteriore sarà composta da tre sensori da 108MP + 16MP + 8MP (zoom 5x periscopico), mentre quella frontale, come nel precedente caso, da 32 megapixel. Batteria da 4.230 mAh con supporto alla ricarica rapida e sistema operativo Android 11.