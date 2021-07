WhatsApp: il trucco facile per entrare di nascosto in chat, sarete invisibili

Ci sono stati tantissimi cambiamenti riguardanti WhatsApp negli ultimi anni, applicazione che ormai non ho più niente da dimostrare. Ci sono state anche moltissime peripezie, le quali hanno riguardato soprattutto gli utenti in alcuni casi colti di sorpresa dalle truffe.

Queste però sono solo piccole digressioni che ormai il pubblico sembrerebbe aver superato brillantemente. Allo stesso tempo sembra che siano diverse le persone che avrebbero imparato a ricercare tanti trucchi online. Questi ovviamente riguardano WhatsApp e un’integrazione con l’applicazione stessa, la quale può infatti godere di altre funzionalità ma solo con applicazioni esterne. Quello che gli utenti hanno sempre richiesto è una sorta di privacy migliorata, la quale WhatsApp di certo utilizza come suo principale biglietto da visita. Le persone però vorrebbero di più, magari andando anche contro quelli che sono i canoni dell’applicazione. A quanto pare esisterebbe un’applicazione nuova in grado di permettere proprio questo, ovvero di passare inosservati all’interno della chat.

WhatsApp: gli utenti ora possono entrare in chat da invisibili leggendo ugualmente tutto

Sono molte le applicazioni di terze parti che stanno battendo pian piano la concorrenza di WhatsApp, come quella che in questo caso avrebbe raccolto tanti consensi. Stiamo parlando di Unseen, una piattaforma davvero interessante che permette a tutti di poter risultare invisibili all’interno della chat di WhatsApp.

Basta infatti scaricare l’applicazione e lasciarla attiva in background affinché questa intercetti tutti i messaggi in arrivo. In questo modo avrete l’opportunità di leggere tutto anche non risultando online e senza aggiornare il vostro ultimo accesso. L’app è gratuita.