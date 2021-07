WhatsApp: con la nuova app si può entrare da invisibili nella chat

Tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp vorrebbero alcuni aspetti fissi all’interno delle possibilità offerte dall’applicazione stessa. Uno di questi corrisponde certamente alla discrezione, visto che ognuno vuole che i suoi affari restino privati o magari che i suoi movimenti non siano visti dagli altri.

Proprio per tale motivo WhatsApp è stato in grado in quanto colosso della messaggistica istantanea di includere tantissime opportunità al suo interno negli anni. Gli aggiornamenti che hanno migliorato di molto la piattaforma sono stati innumerevoli, fino ad arrivare ad offrire ciò che nessuno credeva possibile. Secondo quanto riportato infatti ci sono diverse novità che nessun altra applicazione può garantire, anche se gli utenti vorrebbero qualcosa in più. Alcuni infatti, proprio in stile Harry Potter, vorrebbero quel mantello dell’invisibilità in grado di nascondere il loro accesso alla chat in qualsiasi momento.

WhatsApp: con questa nuova applicazione potete entrare e leggere tutto senza farvi vedere

Nonostante nessuno credeva fosse possibile una cosa del genere, ecco serviti tutti coloro che volevano l’invisibilità su WhatsApp. Esisterebbe un’applicazione di terze parti gratuita ma soprattutto legale al 100% che sarebbe in grado di intercettare tutti i messaggi in arrivo.

In questo modo, grazie ad Unseen, sarà possibile leggere tutto tramite una piattaforma secondaria, senza fare l’accesso su WhatsApp e senza farsi vedere online. Saranno quindi tanti i benefici che ne deriveranno, come ad esempio quello di non aggiornare l’ultimo accesso. Basterà scaricare l’applicazione e tenerla attiva in background. Almeno per il momento non ci sono state complicazioni e soprattutto nessun problema di stabilità.