Carl Pei, co-fondatore di OnePlus, dopo aver lasciato l’azienda si è cimentato in un nuovo progetto. L’imprenditore ha creato Nothing e il 27 luglio arriveranno le ear (1), le prime cuffie prodotte.

In attesa di poter assistere alla presentazione, lo stesso fondatore ha deciso di fornire alcuni dettagli sugli auricolari. Durante un’intervista a Techcrunch, Carl Pei ha rivelato che le ear (1) saranno diverse dalle cuffie che conosciamo.

Infatti, Nothing ha scelto di utilizzare un design unico e materiali di alta qualità. La struttura sarà completamente trasparente e permetterà di vedere le componenti interne. Questa scelta però ha creato sfide che il team di lavoro ha dovuto superare.

Carl Pei ha svelato molti dettagli sulle nuove Nothing ear (1)

Tutto il design esterno e soprattutto interno è stato studiato per risultare armonioso. Lo stesso fondatore conferma che si tratta di un problema che non si sarebbe posto se le cuffie non fossero state trasparenti.

Dal punto di vista tecnico, le Nothing ear (1) saranno caratterizzate da tre microfoni ad alta definizione. Il loro funzionamento sarà legato sia alla qualità delle chiamate ma anche al funzionamento della tecnologia Active Noise Cancellation (ANC).

Carl Pei ha confermato che il riferimento nel settore sono le AirPods Pro ma le ear (1) saranno decisamente più economiche. Se per acquistare le cuffie Apple servono 279 dollari, per portarsi a casa gli auricolari realizzati da Nothing serviranno solo 99 euro.

Il prezzo così abbordabile è frutto di una precisa scelta da parte dell’azienda. La commercializzazione sarà esclusivamente online, almeno nelle prime fasi, così da abbattere i costi. In seguito, le cuffie potrebbero arrivare anche nei negozi, ma si tratta di possibilità non ancora confermate.

Il lancio iniziale coinvolgerà Italia, Inghilterra, India e Nord America, mentre gli altri mercati saranno raggiunti in seguito. Non resta che attendere il 27 luglio per assistere alla presentazione che si terrà a partire dalle ore 15.00