Iliad resta l’attore principale nel campo della telefonia italiana anche nel mese di Luglio. Il gestore francese punta ancora una volta grandi risorse per la sua tariffa low cost Flash 120. Dopo il successo commerciale di Giugno, anche in queste settimane gli abbonati potranno optare per la tariffa low cost.

Iliad, la Flash 120 e il 5G completamente gratis per i clienti

Il ticket di Flash 120 resta il più conveniente del momento: gli abbonati avranno a loro disposizione un ticket con chiamate senza limiti verso tutti, SMS infinti e 120 Giga per navigare in internet. Conveniente anche il prezzo con il pagamento di 9,99 euro ogni trenta giorni. Gli utenti che si affidano a questa tariffa dovranno aggiungere un canone extra di 10 euro per le spese di attivazione.

La Flash 120 non è valida soltanto per i prezzi da ribasso e per le soglie di consumo. In questa circostanza, infatti, Iliad ha deciso di ampliare anche i servizi a disposizione degli utenti. Tutti coloro che attivano la ricaricabile potranno beneficiare della tecnologia 5G completamente a costo zero.

Il provider transalpino opta per una scelta commerciale ben diversa da quella di TIM e Vodafone. Per la connessione 5G non saranno necessarie spese aggiuntive rispetto a quelle della propria ricaricabile di riferimento.

Il 5G di Iliad è ad oggi disponibile in ben 20 città italiane. La copertura dell’operatore francese è oggi garantita, tra le altre, in città come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Entro il 2022, ancora più città saranno inserite nella lista dei capoluoghi per le reti ad altissima velocità.