Non tutti ricordano a memoria la password del proprio ID Apple. Dopo pochi tentativi errati di accesso, Apple bloccherà il tuo account costringendoti a contattare il supporto Apple per sbloccare tutti i tuoi dispositivi.

Di conseguenza, iOS 15, che verrà rilasciato all’incirca nello stesso periodo in cui la nuova serie iPhone 13 sarà presentata a settembre, includerà una nuova funzionalità chiamata Account Recovery che ti consente di chiamare un parente o un amico che ti darà un codice speciale per sbloccare il tuo account e reimpostare la password. Quando sei bloccato fuori dal tuo account, chiami il tuo amico fidato che ti darà un codice che sbloccherà i tuoi account.

iOS 15: la funzionalitá non é ancora stata rilasciata in versione stabile

Per selezionare i tuoi contatti fidati, vai su Impostazioni e tocca il tuo nome nella parte superiore della pagina. Da lì, vai su Password e sicurezza > Recupero account > Aggiungi contatto di ripristino. Apparirà una pagina che ti mostrerà esattamente cosa possono vedere o fare i contatti di recupero con il tuo account. Quindi, fai clic su Aggiungi contatto di ripristino nella parte inferiore della pagina. Quando richiesto, aggiungi la password dell’ID Apple e segui le indicazioni per selezionare i contatti di ripristino.

Quindi supponiamo che tu abbia bloccato uno dei tuoi dispositivi e non riesci a ricordare l’ID della password. Con il tuo iPhone, chiama uno dei tuoi contatti per il recupero dell’account che utilizzerà il suo iPhone per ottenere uno shortcode che ti passerà. Toccherai il numero per aprire il tuo account e ti verrà chiesto di trovare una nuova password per l’account.

I contatti fidati che selezioni devono possedere un iPhone e avere dai 13 anni in su. E ricorda, questa funzione apparirà solo dopo che iOS 15 è stato installato sul tuo dispositivo.