WhatsApp sembra introdurre un paio di novità con i suoi ultimi aggiornamenti beta. Con la versione 2.21.14.15, il team di sviluppo sta testando una nuova anteprima per i collegamenti che ti permette di controllare meglio di cosa tratta il link inviato nella tua conversazione. Per quanto riguarda l’aggiornamento beta versione 2.21.14.16, sembrano funzionare sulle impostazioni della qualità dell’immagine, in modo simile a quanto fatto in precedenza con i video.

WA Beta Info condivide queste informazioni su cui WhatsApp sta lavorando nelle versioni beta delle app. Per la versione 2.21.14.15, vediamo l’anteprima del collegamento di grandi dimensioni che WhatsApp ha affermato in precedenza sarebbe arrivata sui dispositivi iOS. Anche l’app per Android riceverà questa funzione. Vedrai anteprime più grandi e di qualità superiore dei link inviati nelle tue conversazioni

WhatsApp: su Android e iOS arriveranno nuove funzioni

Nel frattempo, la versione 2.21.14.16 mostra che stanno lavorando sull’opzione per inviare foto e video nella loro migliore qualità. Nelle impostazioni dell’app, puoi scegliere nelle impostazioni della qualità di caricamento delle foto e della qualità del caricamento dei video quale vuoi che sia l’impostazione predefinita.

Ora hai anche la migliore opzione di qualità in cui WhatsApp utilizzerà la migliore qualità disponibile per la foto o il video. L’avvertimento ovviamente è che se stai utilizzando i tuoi dati mobili, l’invio di contenuti multimediali nella sua qualità potrebbe effettivamente consumare gran parte dei tuoi dati. Quindi, se hai dati limitati, è comunque meglio utilizzare la qualità del risparmio dati in modo da non esaurirli.

Queste funzionalità sono ancora in fase di sviluppo, ma probabilmente saranno presto disponibili per i beta tester. Non si sa ancora quando verranno lanciati sulla versione stabile, ma potrebbe essere ancora un po’ di tempo nei prossimi mesi.