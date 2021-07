La quasi totalità dei clienti Iliad si ritiene soddisfatta dell’operatore. Un gestore che in pochi anni è riuscito a totalizzare un bacino di adepti che ha oltrepassato la soglia degli 8 milioni. Il suo incommensurabile successo si deve a tariffe stabili che non cambiano condizioni e prezzo col tempo.

A fronte di una sempre più minuziosa copertura il gestore di stampo francese ha contestualizzato la sua esperienza in Italia offrendo il top delle promo mobile. Ma a quanto pare ciò non basta e ben presto avremo anche a che fare con Iliad Fibra, la neo-infrastruttura che darà filo da torcere ai competitor sul fronte della connettività Home. Abbiamo anche una data di lancio comunicata in via del tutto ufficiale dal team di Benedetto Levi. Scopriamo insieme le prossime novità.

Iliad arriva anche a Casa: nuove offerte e nuove tariffe per i clienti che vogliono risparmiare senza rinunciare a tutto

Il grande passo sta per essere compiuto da Iliad Italia, un ISP che sicuramente sta rivestendo un ruolo di primo piano nella trasformazione dei servizi commerciali per fonia ed Internet ad alta velocità.

Le prime offerte Iliad per la telefonia Home potrebbero palesarsi prima del previsto. Secondo quando asserito dalla direzione ci si potrà spostare di operatore o attuare una nuova linea già a partire da fine estate per un graduale processo appoggiato dall’infrastruttura Open Fiber.

Oltre questo l’azienda francese conta di perfezionare la sua incisività commerciale a fronte di alcune contrattazioni con FiberCop, società attualmente ospitante le reti TIM, Fastweb e Kkr.

Non resta altro da fare che aspettare pazientemente la fine di questa lunga estate. Le tariffe e le condizioni saranno senz’altro interessanti. Ne vedremo delle belle.