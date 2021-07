Continua la grande campagna promozionale di TIM legata al bonus internet. I clienti del gestore italiano che desiderano attivare un nuovo piano per la Fibra ottica avranno la possibilità di attivare un’offerta molto vantaggiosa, con lo sconto di 500 euro incluso nel prezzo.

Lo sconto dal valore di 500 euro sarà garantito a tutti gli abbonati che in sede di attivazione presenteranno un certificato ISEE con condizione economica uguale o inferiore al valore di 20mila euro.

TIM e le tariffe Fibra ottica: arriva il doppio sconto

La scelta di TIM per il bonus internet è speculare a quelle di WindTre e Vodafone. Anche con il gestore italiano, gli utenti avranno modo di accedere ad un doppio sconto. Una prima parte dell’incentivo infatti sarà garantita come riduzione fissa sul prezzo della tariffa per la Fibra ottica. Una seconda parte del bonus invece sarà utile come sconto sul costo di un tablet.

L’offerta di telefonia fissa di TIM presenta un costo di 19,90 euro ogni trenta giorni, con un risparmio mensile di 10 uro rispetto al prezzo originale di rinnovo. Il ticket per gli utenti è confermato con internet via Fibra ottica e minuti verso tutti per le telefonate sia a numeri fissi che a numeri mobili.

A differenza di altri gestori, TIM propone poi un tablet molto popolare per la seconda parte del bonus. Gli utenti avranno modo di acquistare il Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi. Il dispositivo potrà essere acquistato al costo di 29,99 euro invece di 329,99 euro. Lo sconto sul listino è quindi di 300 euro.