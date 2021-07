Apple ha rilasciato oggi la quinta versione beta per sviluppatori di iOS 14.7 e iPadOS 14.7. La società sta inoltre implementando la beta 5 per sviluppatori watchOS 7.6 e beta 5 per sviluppatori tvOS 14.7. La nuova versione odierna di iOS 14.7 beta 5 è disponibile per gli sviluppatori tramite un aggiornamento disponibile nelle Impostazioni.

Come al solito, se l’aggiornamento non viene visualizzato immediatamente per il download, continua a controllare, poiché a volte sono necessari alcuni minuti per essere distribuito a tutti gli sviluppatori registrati. Il numero di build per la versione odierna è 18G5063a.

Apple: le nuove versioni di iOS sono disponibili al download

Le persone che partecipano ai programmi di beta testing possono scaricare gli ultimi aggiornamenti su iPhone e iPad andando su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software, dove troveranno iOS 14.7 beta 5 e iPadOS 14.7 beta 5, a meno che non stiano eseguendo l’altra beta di iOS 15 e iPadOS 15.

Per macOS, l’aggiornamento macOS Big Sur 11.5 beta 5 è disponibile per il download in Preferenze di sistema > Aggiornamento software, anche ad eccezione degli utenti che eseguono la versione beta di Monterey.

Il nuovo iOS 14.7 offre una nuova funzionalità di gestione del timer per gli utenti di HomePod; Apple ha presentato oggi agli sviluppatori la prima beta di iOS 14.7 e, sebbene questo aggiornamento non sembri apportare modifiche significative, apporta una nuova funzionalità per gli utenti di HomePod. Con questa nuova versione di iOS, gli utenti potranno impostare i timer sull’HomePod utilizzando l’app Home su iPhone, iPad e possibilmente anche sul Mac.

Non si sa ancora quando Apple rilascerà questi ultimi aggiornamenti al pubblico, ma ci aspettiamo un rilascio piuttosto breve visto che siamo alla quinta beta e che iOS 15 è ora disponibile anche in versione beta.