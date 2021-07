Si dice che Apple stia apportando una serie di modifiche alla fotocamera per la serie iPhone 13, ma ora abbiamo una buona idea di che tipo di impatto potrebbero avere queste modifiche. L’iPhone 13 Pro potrebbe includere un modulo fotocamera molto più grande rispetto all’iPhone 12 Pro.

Siamo arrivati ​​a questa conclusione perché un utente di Weibo (un social network cinese) ha pubblicato le foto di un iPhone 12 Pro in una custodia presumibilmente progettata per l’iPhone 13 Pro, e il ritaglio della fotocamera nella custodia è troppo grande per lo smartphone attuale.

iPhone 13 Pro: il device dovrebbe essere annunciato a settembre

Sono stati segnalati numerosi cambiamenti per le fotocamere dell’iPhone 13 Pro, tra cui una migliore gamma di teleobiettivi, più elementi dell’obiettivo, modifiche all’apertura e l’aggiunta di OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) di spostamento del sensore. Quindi non sorprende che il blocco della fotocamera possa crescere, ma siamo sorpresi di vederlo crescere tanto quanto suggeriscono queste immagini.

Ovviamente, il design del case potrebbe essere sbagliato, in quanto potrebbe essere basato su perdite, voci e congetture piuttosto che su qualsiasi informazione ufficiale. In notizie più piccole, DigiTimes Asia riporta che Foxconn e Pegatron saranno i due principali produttori della gamma iPhone 13, con le due società che apparentemente condivideranno i compiti dell’iPhone 13 Mini, ma Foxconn probabilmente costruirà la maggior parte degli altri modelli.

Ciò non è molto sorprendente, dal momento che Foxconn e Pegatron erano rispettivamente il più grande e il secondo produttore di iPhone 12 di Apple, ma in particolare Apple ha sospeso la sua partnership con Pegatron alla fine del 2020, dopo aver scoperto che era responsabile di violazioni del lavoro.