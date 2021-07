CoopVoce: le offerte Evolution battono ho. e Kena, si parte da 4 euro

Uno spiraglio abbastanza largo per passare tutti insieme è stato ritagliato dai provider virtuali. Questi, che un tempo non godevano di alcun seguito, oggi sono tra le opzioni più prese in considerazione grazie anche alla loro grandissima affidabilità. Uno dei gestori più utilizzati per quanto riguarda il mondo dei gestori virtuali è CoopVoce, il provider di Coop.

Sono ormai un paio d’anni che il pubblico tende a crescere costantemente, viste le offerte molto vantaggiose ma soprattutto la grande affidabilità. Nessuno infatti si è mai imbattuto in una brutta sorpresa dopo aver sottoscritto una delle offerte del provider. Il merito è quindi di una grande strategia che è nettamente cambiata, mettendo a disposizione del pubblico un numero maggiore di contenuti rispetto al passato. A testimoniarlo sono le tre offerte ora disponibili sul sito ufficiale che dal mese di giugno si protraggono anche al mese di luglio.

CoopVoce: le promo Evolution includono il meglio al loro interno a partire da 4,50 €