Stanno per arrivare nuove ed interessanti offerte di TIM per lo streaming tv. Come noto, in vista della prossima stagione calcistica, il gestore italiano ha stretto un accordo commerciale con DAZN, la pay tv che ha acquistato i diritti in esclusiva per il massimo campionato nazionale. In virtù di questo accordo, a breve arriveranno importanti offerte commerciali per i clienti.

TIM dice stop a questa popolare tariffa streaming

Le nuove offerte di TIM per lo streaming televisivo porteranno però anche ad alcune rinunce. Ad esempio, proprio a partire da questo mese di Luglio, gli utenti del gestore italiano dovranno rinunciare alla promozione Mondo Sport.

Il ticket Mondo Sport sino a qualche giorno fa rappresentava l’offerta principale di TIM per i contenuti sportivi. La promozione, dal costo di 29,99 euro, prevedeva libero accesso ai contenuti di DAZN, Sky e TIMvision.

Proprio in occasione della partnership con DAZN, TIM ha deciso di eliminare quest’offerta che prevedeva anche le esclusive di Sky, via NOW Tv. I nuovi clienti non possono più accedere alla promozione dallo scorso 31 Maggio, mentre per i vecchi clienti la promozione è stata disattivata a partire dal 1 Luglio. Per gli utenti è stato inoltre previsto azzeramento del costo in amneir automatica.

A breve TIM presenterà in maniera ufficiale l’offerta sportiva in associazione con DAZN. Proprio a partire da questa settimana, la tv streaming ha ufficializzato i nuovi listini con un costo mensile di 29,90 euro. Le prossime tariffe del gestore italiano uniranno i contenuti televisivi con la connessione internet attraverso le reti Fibra ottica.