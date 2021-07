L’operatore telefonico Iliad ha deciso di continuare a proporre anche a luglio 2021 il suo vasto catalogo di offerte di telefonia mobile. Queste ultime sono piuttosto vantaggiose in quanto, con dei prezzi piuttosto bassi, propongono un grande quantitativo di giga per navigare e tanto altro ancora.

Ecco le offerte ancora disponibili a luglio di Iliad

Come già accennato, l’operatore telefonico Iliad sta continuando a rendere disponibili anche per questo mese gran parte delle proprie offerte molto interessanti. Vediamo brevemente di quali offerte si tratta.

Iliad Voce

Con questa offerta, gli utenti potranno utilizzare minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. In aggiunta, si potranno inoltre utilizzare 40 MB di traffico internet, il tutto ad un costo mensile di 4,99 euro.

Iliad Giga 40

La seconda offerta ancora disponibile dell’operatore telefonico permetterà ai propri utenti di usufruire di 40 GB di traffico dati con connettività 4G e 4G+. Oltre a questo, sono poi inclusi nell’offerta minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri ed SMS illimitati. Per averla, gli utenti dovranno pagare un costo mensile di 6,99 euro.

Iliad Giga 80

Come le precedenti offerte, anche in questo caso gli utenti avranno a disposizione minuti illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti. In questo caso, sono però previsti 80 GB di traffico dati sempre con connettività 4G o 4G+, pagando un costo mensile di 7,99 euro.

Iliad Giga 120

Chiudiamo infine con quest’ultima offerta la quale, a differenza delle precedenti, è quella che propone un quantitativo di giga per navigare molto più elevato, pari cioè a 120 GB. Sempre inclusi poi minuti ed SMS illimitati, anche se questa volta il costo è di 9,99 euro.

Vi ricordiamo che, con l’attivazione di queste offerte, saranno comunque inclusi diversi servizi, come l’Hotspot, il servizio Mi Richiami e la Segreteria Telefonica.