Iliad: 120GB in 5G ancora disponibili ma fino alle 18 e con 9,99 euro

Basta davvero poco per identificare le migliori offerte di Iliad, visto che sono sempre presenti sul sito ufficiale. Anche se non ci fosse tutta la pubblicità che vedete attraverso la televisione, gli utenti potrebbero portarvi esperienze dirette visto che il noto gestore proveniente dalla Francia è diventato ormai il più scelto di tutti in fase di cambio gestore.

Le sue promozioni riescono a conciliare sia convenienza che qualità allo stesso tempo, oltre alla grande quantità di contenuti. Questi sono in netto aumento soprattutto viste le offerte disponibili ora sul sito ufficiale, tra cui sicura la famosissima Flash 120. Si tratta di un’offerta che al suo interno riesci ad includere il massimo dei contenuti mai varati fino a dura da Iliad, che però terrà attiva l’opzione solo fino alle 18 della giornata di oggi.

Iliad: l’offerta migliore sta per terminare, ecco quando scade la promo con 120GB in 5G

Tutti quelli che si aspettavano un prolungamento si sbagliano, dal momento che Iliad non lo farà. La Flash 120 scadrà proprio oggi per poi magari ritornare in pianta stabile ma senza essere prolungata.

Ricordiamo che al suo interno i contenuti sono i migliori in assoluto se paragonati alle offerte della concorrenza. Ci sono 120 giga in 5G per navigare sul web ogni giorno senza limitazioni, con minuti senza limiti verso tutti i gestori ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo mensile della promozione in questione è di soli 9,99 € al mese e per sempre. Ricordati però che la promo scade alle 18 della giornata di oggi 30 giugno 2021.