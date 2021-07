Non molti giorni fa uno dei prossimi device della serie Galaxy M di Samsung, ovvero il nuovo Samsung Galaxy M22, ha ricevuto la certificazione Bluetooth SIG. Nel corso delle ultime ore, però, è emerso in rete quello che sembra essere il prezzo di vendita ufficiale per il mercato europeo.

Samsung Galaxy M22: ecco quanto costerà in Europa

Il colosso sudcoreano Samsung ha annunciato pochi giorni fa nel nostro paese il nuovo Samsung Galaxy M32 ma ora, come già accennato, è in arrivo un ulteriore device. Lo smartphone in questione è il prossimo Samsung Galaxy M22 e in queste ore è emerso il prezzo di vendita ufficiale per il mercato europeo.

A rivelarlo, in particolare, è stato proprio il sito ufficiale dell’azienda. Stando a quanto riportato sul sito, il nuovo device della serie Galaxy M sarà distribuito in Europa a 239,90 euro. Oltre a questo, sono stati confermati una delle colorazioni disponibili (ovvero la White) e uno dei tagli di memoria che sarà da 128 GB.

L’azienda non ha rivelato altre informazioni. Nonostante questo, secondo alcuni rumors precedenti questo device si ispirerà molto allo scorso Samsung Galaxy A22. Se sarà effettivamente così, potremo aspettarci presumibilmente lo stesso design, che includerebbe un ampio Infinity-U Display con un pannello SuperAMOLED con frequenza di aggiornamento da 90Hz e un modulo fotografico quadrato con quattro fotocamere posteriori. Oltre a questo, possiamo comunque aspettarci alcune feature tipiche dei dispositivi della famiglia Galaxy M, come ad esempio una grande batteria con una capienza da 5000 mAh o da 6000 mAh. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli prima della presentazione ufficiale.