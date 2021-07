Soltanto pochi giorni fa il colosso sudcoreano Samsung ha presentato per il mercato indiano un nuovo smartphone della serie Galaxy M ma ora è finalmente pronto a debuttare anche in Italia. Il nuovo Samsung Galaxy M32 è infatti da poco sbarcato ufficialmente nel nostro paese ad un prezzo decisamente interessante.

Samsung Galaxy M32 ufficiale in Italia a 299 euro

Il colosso sudcoreano Samsung ha finalmente annunciato anche per il mercato italiano il suo ultimo medio di gamma della serie Galaxy M. Lo smartphone in questione è il nuovo Samsung Galaxy M32 e sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire dal 15 luglio 2021 ad un prezzo di 299 euro. Le colorazioni disponibili saranno invece White e Light Blue.

Il nuovo medio di gamma di casa Samsung vanta sul fronte un ampio Infinity-U Display con tecnologia SuperAMOLED in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Le prestazioni sono invece affidate a un processore di casa MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Helio G80. Non manca infine, come da tradizione di questa serie, una grande batteria con una capienza di ben 6000 mAh.

Samsung Galaxy M32 – scheda tecnica