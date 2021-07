Iliad: le offerte sul sito ufficiale regalano il 5G, si arriva oltre i 100GB

Non ci sono ragioni per cui un utente medio debba oggi rifiutarsi di valutare le offerte di un provider come Iliad. Di certo ogni scelta e rispettabile, dal momento che ognuno ha libero arbitrio su quasi tutto ciò che riguarda la sua vita, ma in questo caso sembrano davvero molti gli utenti ad essersi redenti negli ultimi anni.

Tutti coloro che prima parlavano di Iliad come prossima meteora del mondo della telefonia mobile hanno infatti dovuto fare dietrofront. Le offerte del noto gestore proveniente dalla Francia ma italiano a tutti gli effetti hanno stupito sia per i contenuti che per i prezzi molto bassi che durano per sempre. Sul sito ufficiale sono presenti due offerte, anzi in realtà solo una in attesa che ritorni anche quella che era disponibile fino a cinque giorni fa.

Iliad: 80 giga in 4G per soli 7,99 € ma gli utenti attendono il ritorno della Flash 120

Iliad fa parlare ancora di sé per le offerte disponibili sul sito ufficiale. La peculiarità del gestore sta nel saper offrire tanti contenuti con prezzi davvero accessibili per tutti. Questo è quanto dimostrato dalla promo attualmente disponibile sul sito ufficiale, la quale permette di avere 80 giga in 4G per navigare sul web con minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

Il prezzo in questo caso è di soli 7,99 € al mese per sempre, ma gli utenti sperano che ritorni disponibile la Flash 120. Iliad potrebbe infatti ripristinarla come ha fatto con tutte le offerte Flash precedenti, riportando dunque la possibilità di avere tutto per 9,99 € al mese con 120 giga e fino al 5G di velocità.