Nella giornata di ieri 2 luglio 2021 Very Mobile ha lanciato la nuova promozione denominata Giga x2, attraverso la quale sia nuovi che già clienti dell’operatore possono ottenere gratuitamente il doppio dei Giga per due mesi.

Questa iniziativa appena lanciata dal secondo brand di WindTre è valida fino al 31 Agosto 2021, salvo eventuali cambiamenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Very Mobile vi raddoppia i Giga

Per i clienti Very Mobile con un’offerta già attiva sulla SIM, come già detto la promozione è valida per un periodo di 2 mesi dall’attivazione, con disattivazione automatica al termine. Dopo aver sottoscritto Giga x2 nella sezione “Gestione offerta” presente sull’app Very Mobile, il traffico dati della propria offerta tariffaria viene raddoppiato permettendo al cliente di utilizzare un quantitativo variabile di Giga aggiuntivi, in base alla propria opzione tariffaria.

Nello specifico, dato che ogni già cliente Very Mobile può avere attualmente a disposizione 30 Giga, 50 Giga, 100 Giga o 200 Giga, tramite la nuova promo il traffico dati raddoppia rispettivamente in 60 Giga, 100 Giga, 200 Giga o 400 Giga. In ogni caso, il bundle dati extra ottenuto gratuitamente con Giga x2 si rinnova automaticamente dopo un mese dalla sua attivazione, coprendo un totale di 2 mesi.

Very Mobile specifica inoltre che di norma, l’attivazione della promo per i già clienti dell’operatore andrà a buon fine entro alcuni minuti. Per quanto riguarda i nuovi clienti che decidono di sottoscrivere una delle attuali offerte, è possibile usufruire della promo per i primi 2 mesi dall’attivazione dell’offerta stessa. Al termine del periodo di validità, anche in questo caso Giga x2 si disattiva in automatico. Per ottenere il raddoppio del traffico dati, il nuovo cliente Very Mobile deve attivare una qualsiasi offerta attualmente disponibile, entro il 31 Agosto 2021. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprirle tutte.