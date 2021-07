Le diverse interviste agli attori della serie TV dei fratelli Duffer Stranger Things stanno rivelando alcuni retroscena molto interessanti. Tutto ciò non fa altro che far accrescere l’hype che c’è intorno allo show di Netflix, e ora anche Sadie Sink, la quale interpreta Maxine nella serie TV, ha avuto qualcosa da dire a riguardo.

La suddetta è entrata nel cast durante la seconda stagione, e ha parlato della nuova season che sta per arrivare sul piccolo schermo. Infatti, pare che abbia affermato, così come ha fatto già David Harbour, che questa sarà senza ombra di dubbio la stagione di Stranger Things migliore che sia stata mai prodotta: “In termini di scala produttivi questo show diventa più grande e più grande ogni anno, quindi sì è semplicemente incredibile vedere dove arriveranno con la nuova storyline. Quest’anno è davvero fantastico. E l’asticella si è alzata davvero molto più in alto. Più in alto di quanto non sia mai stata“.

Stranger Things 4: è stato deciso quando arriverà su Netflix?

A quanto pare, però, non è ancora stato rivelato nulla per quanto riguarda la trama di Stranger Things. Questo non fa altro, come detto anche prima, che far salire l’attesa nei fan, anche perché non è ancora chiaro neanche quale sarà il destino di Hopper. È stato pubblicato qualche mese fa un trailer dove c’era Hopper, ancora vivo, probabilmente incarcerato in qualche prigione russa.

Di fatto, le indiscrezioni parlano, oltre che di una nuova minaccia ad Hawkins e delle avventure ancora più difficili da affrontare per i protagonisti, di un ruolo fondamentale dei russi nella nuova season. Infatti, sembra che i suddetti abbiano ancora delle risorse per essere insidiosi per i nostri protagonisti. Quando arriverà la nuova stagione di Stranger Things? Non si sa ancora, ma appena lo sapremo troverete tutto sul nostro sito.