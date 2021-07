La patch di nuova generazione di Doom Eternal è finalmente disponibile per Xbox Series X|S, PS5 e PC, portando prestazioni migliorate e ray tracing allo sparatutto ammazza-demoni. L’aggiornamento gratuito ti offrirà tre nuove modalità di gioco su console, mentre i giocatori su PC possono utilizzare determinate funzionalità in base al loro hardware.

Sulle ultime console, Doom Eternal ora può essere giocato con i preset Balanced, Ray Tracing e Performance. Balanced, nonostante il nome, dà la priorità alla fedeltà visiva, offrendo la più alta risoluzione dinamica possibile pur mantenendo i 60 fps. Il Ray Tracing riduce la risoluzione ma offre nuovi riflessi che aggiungono un nuovo tocco visivo all’azione. Le prestazioni riducono ulteriormente la risoluzione per consentire al gioco di raggiungere i 120 fps.

Doom Eternal: la patch di nuova generazione è giá disponibile

Tutte e tre le modalità sono disponibili per Xbox Series X e PS5, mentre su Xbox Series S saranno offerte solo Balanced e Performance. Inoltre, solo le console Xbox disporranno del supporto Variable Rate Shading e Variable Refresh Rate.

Su PlayStation 5, la modalità Ray Tracing funzionerá ad una risoluzione di 1800p a 60fps, la modalità Performance ad una risoluzione di 1584p a 120fps e la modalità bilanciata ad una risoluzione di 4K a 60fps. Su PC, invece, Doom Eternal verrà aggiornato per includere il supporto del ray tracing per le GPU compatibili. Se possiedi una GPU Nvidia, sarai anche in grado di sfruttare il nuovo supporto DLSS, che ti consente di ridurre la risoluzione interna per grandi miglioramenti delle prestazioni.

L’aggiornamento di Doom Eternal è gratuito per tutti i possessori del gioco sulle rispettive piattaforme ed è ora disponibile.