Xbox Game Pass (meglio noto come xCloud o Xbox Cloud Gaming) è disponibile su Android da alcuni mesi. Microsoft ha presentato la nuovissima app all’annuncio del Galaxy Note 20 Ultra e da allora l’ha resa disponibile per quasi tutti i dispositivi Android. Tuttavia, quelli su Windows o che utilizzano un dispositivo Apple sono stati esclusi, a meno che tu non sia stato selezionato per il programma beta.

Tutto sta cambiando da oggi, grazie all’annuncio di Microsoft che Xbox Game Pass può essere utilizzato su ‘PC Windows 10 e smartphone, tablet Apple’, tramite il browser. Ma il divertimento non finisce qui. Se sei stanco di provare a mettere le mani su Xbox Series X, l’annuncio di oggi conferma che la tua esperienza di cloud gaming è ora basata su Series X.

Xbox Game Pass: l’aggiornamento è giá disponibile

Microsoft si è presa del tempo per aggiornare completamente il suo data center di cloud gaming con ‘l’hardware Xbox più potente per offrirti tempi di caricamento più rapidi, frame rate migliorati e un’esperienza di gioco di nuova generazione’. Il più grande ostacolo per lo streaming di giochi dal cloud è la tua attuale connessione Internet. Ecco perché Microsoft afferma che la qualità dello streaming è attualmente limitata a 1080p a 60 fps.

È un po’ deludente, poiché ci sarebbe piaciuto vedere lo streaming 4K disponibile, ma un’esperienza migliore con una bassa latenza è più importante della qualità dell’immagine. Attualmente, ci sono più di 100 titoli disponibili attraverso la libreria Xbox Game Pass. Ciò include giochi più recenti come MLB The Show 21, insieme a classici come Fallout 3.

Tuttavia, Microsoft ha anche confermato che nuovi titoli arriveranno ogni mese, incluso Halo Infinite quando quel gioco verrà rilasciato entro la fine dell’anno. Per sfruttare appieno ciò che Game Pass ha da offrire, devi essere un abbonato Xbox Game Pass Ultimate.