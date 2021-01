Microsoft ha rivelato che il primo nuovo lotto di titoli Xbox Game Pass verrà aggiunto al catalogo questo mese e ci sono alcuni fantastici giochi in arrivo. Dal 7 gennaio, infatti, è disponibile il primo lotto. Include uno dei giochi di combattimento più acclamati della generazione.

Xbox Game Pass gennaio 2021

Le nuove aggiunte per gennaio 2021 includono il picchiaduro Injustice 2 (7 gennaio), insieme all’acclamato What Remains of Edith Finch (14 gennaio) di Giant Sparrow per PC. Quel gioco è già incluso con Xbox Game Pass su console.

In arrivo su Game Pass a gennaio è anche l’aggiornamento stagionale di PES 2021 per console e Android (7 gennaio), che è una versione aggiornata di PES 2020 con nuovi elenchi. Gli abbonati al Game Pass possono anche aspettarsi il dungeon crawler Torchlight III (14 gennaio) e l’avventura ambientata negli anni ’50 The Little Acre (7 gennaio).

Microsoft ha anche annunciato quali giochi lasceranno Xbox Game Pass a gennaio, e questi includono FTL: Faster Than Ligh, My Friend Pedro, Sword Art Online: Fatal Bullet e Tekken 7. Di seguito puoi vedere l’elenco completo delle novità in arrivo e in uscita da Xbox Game Pass per gennaio.

Nuovi giochi

7 gennaio

Aggiornamento stagione PES 2021 (Android e console)

Injustice 2 (Android, console, PC)

The Little Acre (Android e console)

14 gennaio

Neoverse (PC)

Torchlight III (Android e console)

What Remains of Edith Finch (PC)

YIIK: A Postmodern RPG (PC)

Partenza il 15 gennaio