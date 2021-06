Iliad ancora per qualche giorno rende disponibile la proposta Flash 120 per tutti i suoi clienti. Gli utenti che desiderano sottoscrivere un nuovo piano per la telefonia mobile potranno accedere a questa tariffa del provider francese che prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga per internet. Il costo previsto è di soli 9,99 euro al mese.

Iliad, ancora una frenata per l’arrivo di un’app su Android

Iliad si dimostra ancora una volta leader nel campo delle promozioni low cost. Nonostante questo primato, però, alcuni utenti non mancano di sottolineare una mancanza relativa al campo dei servizi. Il gestore francese, in confronto a quelle che sono le attuali proposte di TIM e di Vodafone, ha ancora un gap da colmare su tale fronte.

Un esempio su tutti, divenuto oramai famoso, è quello relativo all‘app ufficiale. I clienti che scelgono di attivare una SIM con Iliad, sia su Google Play Store che su marketplace Apple, non troveranno un’app ufficiale per la gestione del proprio. Le modifiche del piano tariffario sono ancora una volta legate al sito web ufficiale.

Le indiscrezioni che parlavano di un possibile arrivo di un’app ufficiale Iliad per il 2021 sembrano essere smentite dalla realtà. Ad oggi non c’è un vero e proprio piano per il rilascio di un software sia su Android che su iPhone.

Lo scenario relativo all’app si è evoluto in maniera ancora peggiore per i possessori di uno smartphone Android. Dal Google Play Store infatti sono state eliminate tutte le app terze utili per la gestione del profilo. Tra queste, nemmeno Area Personale.